В Челябинске Следком проверяет информацию об агрессивном учителе

В Челябинске Следком проверяет информацию об агрессивном учителе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что в соцсетях выявлена публикация о ненадлежащем исполнении учителем одной из школ Металлургического района своих профессиональных обязанностей. Педагог грубо обращался с учащимися и должным образом не реагировал на конфликтные ситуации в классе.

По данному факту организовано проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям (или бездействию) должностных лиц образовательного учреждения.

По результатам будет принято процессуальное решение.