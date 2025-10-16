В Челябинске Следком проверяет информацию об агрессивном учителе

Сообщается, что в соцсетях выявлена публикация о ненадлежащем исполнении учителем одной из школ Металлургического района своих профессиональных обязанностей. Педагог грубо обращался с учащимися и должным образом не реагировал на конфликтные ситуации в классе.
По данному факту организовано проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям (или бездействию) должностных лиц образовательного учреждения.
По результатам будет принято процессуальное решение.