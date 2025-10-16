Ричмонд
Воронежца будут судить за взятку полицейскому

Мужчина хотел за 50 тысяч рублей избежать уголовной ответственности.

По данным следствия, 13 октября этого года 31-летний житель Борисоглебска предложил начальнику группы дознания отдела МВД России по Грибановскому району взятку в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

За эту сумму подозреваемый надеялся вернуть изъятые автомобили и избежать уголовной ответственности за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Страж порядка от получения незаконного денежного вознаграждения отказалась.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).