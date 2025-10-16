Воронежца будут судить за взятку полицейскому

По данным следствия, 13 октября этого года 31-летний житель Борисоглебска предложил начальнику группы дознания отдела МВД России по Грибановскому району взятку в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.