Воронежца будут судить за взятку полицейскому

По данным следствия, 13 октября этого года 31-летний житель Борисоглебска предложил начальнику группы дознания отдела МВД России по Грибановскому району взятку в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.
За эту сумму подозреваемый надеялся вернуть изъятые автомобили и избежать уголовной ответственности за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Страж порядка от получения незаконного денежного вознаграждения отказалась.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).