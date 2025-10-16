Ричмонд
На Урале вторую неделю ищут мужчину, который ушел за продуктами и не вернулся

Свердловчанин отправился в магазин и бесследно исчез.

Источник: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Свердловской области в городе Талица более недели идут поиски 51-летнего Валерия Баумгертнера. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 8 октября. Об этом сообщает информагентство KU66.RU.

Уточняется, что 8 октября Валерий вышел из дома в магазин за продуктами. После этого мужчина перестал выходить на связь. Его родственники решили навестить его. Однако квартира была в полном порядке. А вот самого Валерия Баумгертнера не было дома.

В последний раз уральца зафиксировали камеры видеонаблюдения около одного из магазинов. Затем след Валерия уже потерялся. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» считают, что пропавший мужчина мог уехать в Екатеринбург или Тюмень.

Если вам что-либо известно о местонахождении уральца, обратитесь на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700−54−52.