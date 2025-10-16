Пьяный водитель получил 8 лет за смертельное ДТП в Башкирии

Следствие установило, что вечером 11 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля «Тойота Камри». Нарушая скоростной режим, он развил скорость 142 км/ч и врезался в попутный автомобиль «Мерседес-Бенц С180». От сильного удара машина пострадавшего вылетела на полосу встречного движения, где та столкнулась с другим транспортным средством.