Пьяный водитель получил 8 лет за смертельное ДТП в Башкирии

В Башкирии завершилось судебное разбирательство по делу о страшной аварии, унесшей человеческую жизнь. Стерлитамакский городской суд признал 24-летнего парня виновным в совершении ДТП со смертельным исходом.
Следствие установило, что вечером 11 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля «Тойота Камри». Нарушая скоростной режим, он развил скорость 142 км/ч и врезался в попутный автомобиль «Мерседес-Бенц С180». От сильного удара машина пострадавшего вылетела на полосу встречного движения, где та столкнулась с другим транспортным средством.
Водитель «Мерседеса» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчину лишили права управлять транспортными средствами на срок три года.
