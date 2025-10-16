Челябинский суд оставил под арестом экс-мэра Троицка Виноградова

Следствие считает, что в 2020—2022 годах Виноградов получил через посредника от предпринимателя деньги и беговую дорожку на сумму 763 тысячи рублей. Взамен градоначальник должен был ускорить выдачу разрешения на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилых зданий, признать права собственности на самовольно построенное нежилое здание и помочь в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане с видом разрешённого использования под магазин. Также он не принимал меры реагирования по факту незаконного демонтажа части одного из муниципальных зданий.