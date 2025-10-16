Ричмонд
В центре Краснодара легковушка врезалась в здание банка

В Краснодаре легковушка врезалась в отделение банка. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Источник: МВД

Сегодня 37-летний житель города Томск, сидя за рулем автомобиль Lada, ехал по улице Севастопольской. Какой-то момент он не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в здание банка на улице Северной.

По информации правоохранителей, у мужчины имелись внешние признаки опьянения, он пытался скрыться с места происшествия.

Мужчину напрвили на медосвидетельствование, проводится проверка.