В центре Краснодара легковушка врезалась в здание банка

Сегодня 37-летний житель города Томск, сидя за рулем автомобиль Lada, ехал по улице Севастопольской. Какой-то момент он не справился с управлением, вылетел на тротуар и врезался в здание банка на улице Северной.



По информации правоохранителей, у мужчины имелись внешние признаки опьянения, он пытался скрыться с места происшествия.



Мужчину напрвили на медосвидетельствование, проводится проверка.