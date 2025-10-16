Не смог оспорить: у экс-начальника ГИБДД в Волгограде изъяли имущество на 49 млн

Экс-начальнику ГИБДД по Волгоградской области Александру Степанову и его защитникам не удалось оспорить решение суда, по которому его имущество на сумму более 49 миллионов заберут в пользу государства. Они подавали апелляцию в областной суд, но проиграли дело. Решение суда первой инстанции оставили без изменения, сообщает прокуратура Волгоградской области.
Напомним, во время проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура обнаружила любопытные факты. В период с 2020 по 2023 год глава ГИБДД области Степанов и его родственники купили недостроенную автомойку для грузовых автомобилей, 3 грузовика и 3 легковушки на сумму более 49 миллионов. Законность получения денег, на которые была куплена недвижимость и машины, им подтвердить не удалось.
— Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение взято прокуратурой на контроль, — прокомментировали в ведомстве.
На бывшего полицейского также завели уголовные дела за получение взятки в крупном размере и за отмывание денег. Сейчас эти дела находятся в суде.