Не смог оспорить: у экс-начальника ГИБДД в Волгограде изъяли имущество на 49 млн

Судебный акт вступил в силу.

Источник: Комсомольская правда

Экс-начальнику ГИБДД по Волгоградской области Александру Степанову и его защитникам не удалось оспорить решение суда, по которому его имущество на сумму более 49 миллионов заберут в пользу государства. Они подавали апелляцию в областной суд, но проиграли дело. Решение суда первой инстанции оставили без изменения, сообщает прокуратура Волгоградской области.

Напомним, во время проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура обнаружила любопытные факты. В период с 2020 по 2023 год глава ГИБДД области Степанов и его родственники купили недостроенную автомойку для грузовых автомобилей, 3 грузовика и 3 легковушки на сумму более 49 миллионов. Законность получения денег, на которые была куплена недвижимость и машины, им подтвердить не удалось.

— Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение взято прокуратурой на контроль, — прокомментировали в ведомстве.

На бывшего полицейского также завели уголовные дела за получение взятки в крупном размере и за отмывание денег. Сейчас эти дела находятся в суде.