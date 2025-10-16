Не смог оспорить: у экс-начальника ГИБДД в Волгограде изъяли имущество на 49 млн

Напомним, во время проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура обнаружила любопытные факты. В период с 2020 по 2023 год глава ГИБДД области Степанов и его родственники купили недостроенную автомойку для грузовых автомобилей, 3 грузовика и 3 легковушки на сумму более 49 миллионов. Законность получения денег, на которые была куплена недвижимость и машины, им подтвердить не удалось.