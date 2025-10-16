Ричмонд
Известного ростовского врача и ее мужа убили в Армении при угоне их автомобиля

Известный ростовский врач и ее муж стали жертвами жестокого нападения в Армении. Нападавший завладел их автомобилем и попытался скрыться, но был оперативно задержан. Ему может грозить пожизненное заключение.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Армении были убиты известный врач-эндокринолог из Ростова-на-Дону Марина Айрапетян и ее супруг. Тела с множественными ранениями были найдены недалеко от села Арамус, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, 61-летний нападавший сначала потребовал отдать ему автомобиль Audi. Получив отказ, он открыл по ним огонь из ружья.

Ранее преступник убил еще двух человек в районе села Зовашен.. Вскоре нападавший был задержан правоохранительными органами и ему предъявлены обвинения. Согласно информации Mash, ему грозит наказание от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Как уточняет «АиФ-Ростов», его обнаружили в украденной машине с оружием.

Погибшая Марина Айрапетян была в Ростове известным эндокринологом и специалистом УЗИ. На сайте клиники «Давинчи» коллеги вспоминают ее как высококлассного врача и отзывчивого человека. Они отмечают, что ценили ее за внимание к деталям, чувство юмора и умение создавать теплую атмосферу.