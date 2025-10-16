Известного ростовского врача и ее мужа убили в Армении при угоне их автомобиля

Погибшая Марина Айрапетян была в Ростове известным эндокринологом и специалистом УЗИ. На сайте клиники «Давинчи» коллеги вспоминают ее как высококлассного врача и отзывчивого человека. Они отмечают, что ценили ее за внимание к деталям, чувство юмора и умение создавать теплую атмосферу.