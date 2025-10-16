На Кубани за неделю задержали 60 человек за наркопреступления

Помимо уголовных дел, правоохранители составили 147 административных протоколов по статьям 6.8 и 6.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Данные статьи предусматривают ответственность за незаконный оборот наркотических средств, а также за их потребление без назначения лечащего врача.