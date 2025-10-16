На Кубани за неделю задержали 60 человек за наркопреступления

16 октября. KrasnodarMedia. За последнюю неделю в Краснодарском крае правоохранительными органами были задержаны 60 граждан, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков. Масштабная операция проводилась в рамках второго этапа всероссийской профилактической операции «Мак-2025», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В ходе рейдов полицейские ликвидировали 50 очагов произрастания дикорастущей конопли, общая площадь которых превысила 45 гектаров. С полей было уничтожено порядка 27 700 кустов запрещенного растения. Параллельно сотрудниками ведомства было заведено 90 уголовных дел, связанных с наркопреступлениями, а из незаконного оборота изъято свыше 12 килограммов наркотических средств растительного происхождения.
Помимо уголовных дел, правоохранители составили 147 административных протоколов по статьям 6.8 и 6.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Данные статьи предусматривают ответственность за незаконный оборот наркотических средств, а также за их потребление без назначения лечащего врача.
Напомним, что участкового из Горячего Ключа арестовали в зале суда по делу о сбыте наркотиков.
Также на железнодорожном вокзале станции Крымская транспортные полицейские задержали 37-летнего мужчину с признаками наркотического опьянения.
Кроме этого, в Приморском районе Новороссийска задержан 26-летний мужчина, который распространял листовки с пропагандой наркотических средств.