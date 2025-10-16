Певицу Наоко арестовали на 13 суток за организацию уличного концерта в Петербурге

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, было установлено, что вечером 11 октября госпожа Логинова давала уличный концерт возле станции метро «Площадь Восстания», организовав тем самым «массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, с использованием звукоусиливающей аппаратуры, а именно исполняла песню, не согласовав данное культурно-массовое мероприятие в установленном порядке с администрацией г. СПб».