На улице Флотской на «зебре» сбили 8-летнего ребенка

В Калининграде на улице Флотской сбили ребенка на «зебре». ДТП произошло 16 октября утром, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
Под колеса автомобиля «Хендай» попал 8-летний ребенок.
В результате ДТП школьник получил телесные повреждения.
