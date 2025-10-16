Ричмонд
На улице Флотской на «зебре» сбили 8-летнего ребенка

Школьник получил травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на улице Флотской сбили ребенка на «зебре». ДТП произошло 16 октября утром, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Под колеса автомобиля «Хендай» попал 8-летний ребенок.

В результате ДТП школьник получил телесные повреждения.