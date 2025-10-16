Фальшивую купюру нашла и потратила: волгоградке дали реальный срок

В пресс-службе регионального надзорного ведомства прокомментировали: в августе 2025 года волгоградка расплатилась в магазине Кировского района города фальшивой купюрой номиналом 5 000 рублей. По ее словам, деньги она нашла на улице, поняла, что они фальшивые, но все равно решилаих тратить.