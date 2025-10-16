Фальшивую купюру нашла и потратила: волгоградке дали реальный срок

Кировский районный суд Волгограда вынес приговор 38-летней местной жительнице, признанной виновной трате фальшивых денег.
Формулировка суда звучит так — женщину обвинили в хранении в целях сбыта и сбыте заведомо поддельной банкноты Центрального банка Российской Федерации по части 1 статьи 186 УК РФ.
В пресс-службе регионального надзорного ведомства прокомментировали: в августе 2025 года волгоградка расплатилась в магазине Кировского района города фальшивой купюрой номиналом 5 000 рублей. По ее словам, деньги она нашла на улице, поняла, что они фальшивые, но все равно решилаих тратить.
Получив сдачу в размере 4 700 рублей, женщина потратила их на другие покупки. В ходе судебного разбирательства она полностью признала вину. Суд, учитывая обстоятельства преступления, личность осужденной и позицию прокурора, назначил ей наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
