В Петербурге арестовали уличную певицу, исполнявшую песни иноагентов

«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Диану Логинову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка). Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток», — говорится в сообщении.
Как следует из материалов дела, вечером 11 октября Логинова без согласования с городскими властями организовала музыкальное выступление у вестибюля станции метро «Площадь Восстания» с использованием звукоусиливающей аппаратуры. Вокруг музыкантов образовалась толпа в количестве не менее 70 человек, что создало препятствия для движения пешеходов и прохода людей в метро. Логинова на судебном заседании подтвердила, что исполняла песню в указанном месте, однако, по ее словам, она не создавала затруднений для передвижения людей, а место выступления выбрала «спонтанно». Сторона защиты просила производство по делу прекратить.
В пресс-службе регионального ГУ МВД России сообщили, что девушка является жительницей поселка Рахья Всеволожского района Ленинградской области. В отношении нее составлен также протокол о дискредитации действий Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), поскольку она исполняла песни, содержащие соответствующие противоправные высказывания. Второй протокол полиция намерена направить в суд по отбытии фигуранткой нынешнего ареста.
Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, основанием для протоколов послужили распространившиеся в сети и вызвавшие общественный резонанс видеозаписи выступлений Логиновой и ее группы на Сенной площади и Невском проспекте — на них десятки человек подпевали исполнителям песни Монеточки (Елизаветы Гырдымовой, признанной иноагентом) «Ты солдат» и Noize MC (Ивана Алексеева, признанного иноагентом) «Кооператив “Лебединое озеро” (в мае 2025 года запрещена судом к распространению в России).
Алексеев был включен в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года, Гырдымова — в январе 2023-го. Как поясняли в Минюсте России, оба музыканта получали финансовую поддержку от иностранных источников, высказывались против СВО и в поддержку Украины. Оба живут за границей.