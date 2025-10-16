В Петербурге арестовали уличную певицу, исполнявшую песни иноагентов

Как следует из материалов дела, вечером 11 октября Логинова без согласования с городскими властями организовала музыкальное выступление у вестибюля станции метро «Площадь Восстания» с использованием звукоусиливающей аппаратуры. Вокруг музыкантов образовалась толпа в количестве не менее 70 человек, что создало препятствия для движения пешеходов и прохода людей в метро. Логинова на судебном заседании подтвердила, что исполняла песню в указанном месте, однако, по ее словам, она не создавала затруднений для передвижения людей, а место выступления выбрала «спонтанно». Сторона защиты просила производство по делу прекратить.