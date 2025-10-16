В Петербурге задержан ещё один фигурант дела о хищении 600 млн рублей

В Петербурге по делу о мошенничестве при строительстве жилых домов задержан ещё один участник. Расследование ведёт Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу, сообщает Следственный комитет.
По данным следствия, руководство компании ООО «ЦКС» похитило более 600 миллионов рублей у дольщиков. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, наказание по которой может достигать 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или в размере дохода за 3 года, а также ограничение свободы до двух лет.
Ранее по делу были арестованы:
- генеральный директор компании;
- его брат — бывший директор по строительству;
- супруга гендиректора, совладелец фирмы, распоряжавшаяся финансовыми потоками.
Следствие полагает, что «ЦКС» присваивала деньги дольщиков, полученные на строительство жилья. Один из эпизодов касается хищения более 30 миллионов рублей при возведении жилого комплекса в Петербурге.