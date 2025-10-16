В Петербурге задержан ещё один фигурант дела о хищении 600 млн рублей

По данным следствия, руководство компании ООО «ЦКС» похитило более 600 миллионов рублей у дольщиков. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, наказание по которой может достигать 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или в размере дохода за 3 года, а также ограничение свободы до двух лет.