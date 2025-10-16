На станции Ивановская поезд сбил насмерть девушку

Предварительно, местная жительница хотела перейти железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но ее задело по касательной. Пострадавшая погибла. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.