На Дону осудили организаторов подпольного табачного производства

Таганрогский городской суд признал обоих обвиняемых виновными в производстве и сбыте немаркированных товаров, а также в незаконном использовании средств индивидуализации продукции. Каждый из них приговорен к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, одному из фигурантов назначен штраф в размере 320 тысяч рублей, а второму — 170 тысяч рублей.