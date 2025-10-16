Ричмонд
На Дону осудили организаторов подпольного табачного производства

Об этом сообщает УФСБ России по региону.

Источник: Reuters

Двое жителей Ростовской области получили тюремные сроки за организацию масштабного нелегального производства табачных изделий.

В ходе оперативных мероприятий на складах было обнаружено и конфисковано 296,5 тысяч пачек сигарет общей стоимостью 40 миллионов рублей, а также 111,6 тонн табачного сырья, предназначенного для изготовления сигарет.

Таганрогский городской суд признал обоих обвиняемых виновными в производстве и сбыте немаркированных товаров, а также в незаконном использовании средств индивидуализации продукции. Каждый из них приговорен к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, одному из фигурантов назначен штраф в размере 320 тысяч рублей, а второму — 170 тысяч рублей.

Приговор был обжалован в Ростовском областном суде, но апелляционная инстанция оставила его в силе. Решение суда вступило в законную силу.