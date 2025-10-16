Погибшая в ДТП на Новоженова в Уфе не дожила до дня рождения

Стала известна личность погибшей в массовом ДТП погибшей женщины. Напомним, трагедия произошла на улице Новоженова в Уфе. Одной из жертв аварии стала 47-летняя местная жительница Гузель Р. Женщина находилась в легковом автомобиле Chevrolet Lanos, который оказался зажат между двумя грузовыми машинами. Водитель этого автомобиля также скончался на месте.
Как выяснилось, погибшая профессионально занималась декорированием и художественным оформлением подарков. Трагедия произошла за месяц до ее дня рождения: 24 ноября женщине должно было исполниться 48 лет.
Напомним, 15 октября грузовой автомобиль марки Shacman с неисправными тормозами протаранил 11 машин. В результате ДТП два человека погибли, восемь получили травмы различной степени тяжести. Против 27-летнего водителя грузовика возбудили уголовное дело, ему грозит до семи лет тюремного заключения. По информации из открытых источников, молодой человек является гражданином Узбекистана и управлял транспортным средством без российского водительского удостоверения.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.