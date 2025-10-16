Погибшая в ДТП на Новоженова в Уфе не дожила до дня рождения

Напомним, 15 октября грузовой автомобиль марки Shacman с неисправными тормозами протаранил 11 машин. В результате ДТП два человека погибли, восемь получили травмы различной степени тяжести. Против 27-летнего водителя грузовика возбудили уголовное дело, ему грозит до семи лет тюремного заключения. По информации из открытых источников, молодой человек является гражданином Узбекистана и управлял транспортным средством без российского водительского удостоверения.