Суд в Москве заочно арестовал экс-совладельца «Промсвязьбанка»

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца «Промсвязьбанка» Алексея Ананьева по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ананьева Алексея Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, сроком на два месяца», — рассказали в суде.

Срок ареста исчисляется с момента передачи Ананьева правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его фактического задержания на территории РФ, уточнили в суде.