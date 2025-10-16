Суд в Москве заочно арестовал экс-совладельца «Промсвязьбанка»

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ананьева Алексея Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, сроком на два месяца», — рассказали в суде.