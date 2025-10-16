В Казани задержали мужчину за стрельбу из травматики в пассажира машины

«Сегодня в районе пересечения улиц Тэцевская и Копылова произошел инцидент со стрельбой. Мужчина, на вид около 40 лет, выйдя из автомобиля, произвел три выстрела из травматического оружия в пассажира автомобиля “Москвич”, — говорится в сообщении.