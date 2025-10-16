Ричмонд
В Казани задержали мужчину за стрельбу из травматики в пассажира машины

В Казани мужчина открыл стрельбу из травматики в пассажира автомобиля.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 16 окт — РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в пассажира автомобиля на улице Тэцевской в Казани, он задержан, сообщила ГИБДД города.

«Сегодня в районе пересечения улиц Тэцевская и Копылова произошел инцидент со стрельбой. Мужчина, на вид около 40 лет, выйдя из автомобиля, произвел три выстрела из травматического оружия в пассажира автомобиля “Москвич”, — говорится в сообщении.

По сообщениям очевидцев, выстрелы были произведены в область живота, лица и грудной клетки пострадавшего. Бригада скорой медицинской помощи незамедлительно прибыла на место происшествия.

Подозреваемый в совершении стрельбы был задержан на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.