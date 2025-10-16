В Калининграде задержали наркодилеров с 2 кг метадона

В Калининграде правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 19-летний курьер, у которого изъяли более 2 килограммов метадона.
Следствие установило, что молодой человек действовал по указанию 44-летней женщины, которая, в свою очередь, выполняла поручения 36-летнего руководителя преступной группы. Все трое фигурантов были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Операция проводилась вместе с УФСБ по Калининградской области.
Суд избрал меры пресечения: 19-летнему подозреваемому — подписку о невыезде, а его предполагаемым кураторам — заключение под стражу. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.