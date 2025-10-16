Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде задержали наркодилеров с 2 кг метадона

В Калининграде правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков.

Источник: Kaliningradnews

В Калининграде правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 19-летний курьер, у которого изъяли более 2 килограммов метадона.

Следствие установило, что молодой человек действовал по указанию 44-летней женщины, которая, в свою очередь, выполняла поручения 36-летнего руководителя преступной группы. Все трое фигурантов были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Операция проводилась вместе с УФСБ по Калининградской области.

Суд избрал меры пресечения: 19-летнему подозреваемому — подписку о невыезде, а его предполагаемым кураторам — заключение под стражу. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.