В мэрию Калининграда нагрянули с обысками

В феврале 2025-го главу Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко задержали по подозрению во взяточничестве. У них дома и на рабочих местах прошли обыски. В одном из домов следователи обнаружили конверты с деньгами, ювелирные украшения и мобильные телефоны.