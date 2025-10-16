В мэрию Калининграда нагрянули с обысками

В администрации Калининграда прошли обыски. Об этом РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает в четверг, 16 октября.
Председатели комитетов городского развития и цифровизации, а также городского хозяйства и строительства Игорь Шлыков и Максим Федосеев заявили «Клопс», что проверки не повлияли на текущую работу администрации.
Новость дополняется.
В феврале 2025-го главу Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко задержали по подозрению во взяточничестве. У них дома и на рабочих местах прошли обыски. В одном из домов следователи обнаружили конверты с деньгами, ювелирные украшения и мобильные телефоны.