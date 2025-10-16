Администрация рынка «Каля Басарабией» в Кишиневе, опровергла информацию о стрельбе на их территории: Ждём официальную информацию от полиции

«Фотография и текст, которые были использованы при публикации, не относятся к нашему рынку и вводят людей в заблуждение. Такие ложные сообщения наносят реальный ущерб продавцам, посетителям и репутации рынка: вызывают панику, снижают продажи и подрывают доверие посетителей. Мы уже связались с заинтересованными службами и юридическим консультантом для защиты интересов торговцев и посетителей», — заявило руководство в соцсетях.