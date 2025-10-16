Администрация рынка «Каля Басарабией» в Кишиневе, опровергла информацию о стрельбе на их территории: Ждём официальную информацию от полиции

«Фотография и текст, которые были использованы при публикации, не относятся к нашему рынку и вводят людей в заблуждение. Такие ложные сообщения наносят реальный ущерб продавцам, посетителям и репутации рынка: вызывают панику, снижают продажи и подрывают доверие посетителей. Мы уже связались с заинтересованными службами и юридическим консультантом для защиты интересов торговцев и посетителей», — заявило руководство в соцсетях.
Ждём официальную информацию от полиции.
Напомним, что ранее сообщалось, что на улице Каля Басарабией владелец магазина строительных материалов открыл огонь по пятерым жителям Яловенского района.
Причиной визита иногородних гостей была месть владельцу магазина за то, что ранее он применил силу к одному из них. Вооружившись палками, они намеревались осуществить акт возмездия.
Бинесмен достал пистолет и стал стрелять. Двое получили ранения в живот, ногу и шею, но их жизни вне опасности.
Стрелок с пистолетом Glock задержан, возбуждено дело о покушении на убийство.
ОБНОВЛЕНО в 18.10. По предварительным данным, 33-летний участник потасовки произвел несколько выстрелов из пистолета, которым владел на законных основаниях, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Светлана Талпэ.
Пресс-секретарь Института скорой помощи Дорина Арсене подтвердила, что пострадавших доставили в больницу, а также сообщила, что один из пострадавших уже выписан под наблюдение семейного врача, тогда как второй продолжает находиться в медучреждении.
