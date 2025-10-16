Ричмонд
В Арзамасе возбудили дело после массового заболевания школьников

СК возбудил дело после массового заболевания школьников в Арзамасе.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили в Арзамасе Нижегородской области после сообщений о массовом ухудшении самочувствия учеников местной школы, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Ранее глава Арзамаса Александр Щелоков сообщил о том, что в школе «Созвездие» зарегистрировано 8 случаев заболевания учеников острой кишечной инфекцией, четверо семиклассников госпитализированы. По решению регионального Роспотребнадзора в школе объявлен карантин, обучение ведется дистанционно.

«Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе расследования уголовного дела сотрудниками СК России допрашиваются свидетели, в том числе руководство и персонал школы. Истребуется документация об оказании услуг по предоставлению питания детям в школьной столовой и устанавливается точное количество пострадавших», — говорится в сообщении СУСК.

В свою очередь в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о проводимом эпидемиологическом расследовании. «Сотрудники управления и лаборатории Роспотребнадзора произвели отбор проб воды и продуктов, взяли смывы с поверхностей внешней среды и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактировавших с детьми. Образцы исследуются в Центре гигиены и эпидемиологии региона для установления причин и условий возникновения очага инфекции», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что медицинские работники проводят осмотр и обследование детей и сотрудников.