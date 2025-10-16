Обученные на Украине боевики картеля атаковали дронами прокуратуру в Мексике

Здание прокуратуры в мексиканском городе Тихуана подверглось атаке беспилотников, снаряженных взрывными устройствами. В результате налета были повреждены автомобили и фасад здания, однако обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету Milenio.