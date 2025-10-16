СК завел дело после смертельного массового ДТП в Уфе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, после массового смертельного ДТП, случившегося 15 октября на перекрестке улиц Новоженова и Уфимского шоссе.
По данным следствия, грузовой автомобиль столкнулся с 11 легковыми машинами, которые находились на его пути. В результате аварии два человека погибли на месте, еще несколько получили травмы. Расследование показало, что 27-летний водитель грузовика не имел российских прав необходимой категории для управления таким транспортом и занимался перевозками без официального оформления деятельности.
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы проверить, насколько услуги по грузоперевозке соответствовали установленным законом нормам безопасности.
