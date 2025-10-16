Опрокинулась лодка. Работники МЧС спасли двух рыбаков в Горецком районе

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Горецком районе работники МЧС спасли двух рыбаков, оказавшихся в холодной воде после того, как их лодка опрокинулась. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном УМЧС.
В МЧС о происшествии с рыбаками сообщили очевидцы. Они позвонили сегодня в 15.54, рассказав, что двум мужчинам, оказавшимся в реке Днепрец возле деревни Буды, необходима помощь.
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что мужчины находились в холодной воде, держась за резиновую лодку. Глубина реки в том месте достигала 3−4 м.
Работники МЧС на спасательной лодке доставили рыбаков на берег и передали медикам. Пострадавших доставили в больницу для обследования. -0-