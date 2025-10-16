На Украине решили запретить популярный мультфильм «Маша и Медведь»

Ранее подобные меры по ограничению российского контента предпринимались и в других странах региона: в Молдове в 2024 году была прервана трансляция советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» из-за подозрений в милитаристском содержании. На Украине политика дерусификации проводится с 2014 года и уже затрагивала различные российские фильмы и мультфильмы, которые власти считают инструментом пропаганды.