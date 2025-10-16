Киев нашел нового поставщика газа вместо России

Украина готова поделиться с США опытом в области производства беспилотников.
Вашингтон и Киев обсуждают поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Америки для покрытия энергетических нужд Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Официальные лица в Киеве предложили американским компаниям возможность недорогого хранения СПГ в подземных хранилищах Украины с целью стимулирования экспорта энергоносителей из США в Европу», — говорится в материале агентства. Кроме того, по данным Bloomberg, украинские представители готовы поделиться с США опытом в производстве беспилотников в обмен на поставки американского оружия и энергоносителей.
Ожидается, что вопрос поставок СПГ станет центральным на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 17 октября в Вашингтоне. На фоне подготовки к саммиту министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о готовности предоставить Украине доступ к польскому СПГ-терминалу в Свиноуйсьце и поддержать строительство новых энергосетей между странами.
Тем временем страны Европы увеличили закупки российского газа, несмотря на планы по снижению зависимости от него. Совокупная выручка России от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС достигла 9,75 млрд евро. Основным покупателем СПГ стала Франция с объемом закупок на 251 млн евро, следом идут Бельгия и Испания. Трубопроводный газ преимущественно поступает в Венгрию и Словакию, где общий объем поставок оценивается в 465 млн евро, передает «Общественная служба новостей».