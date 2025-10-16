Ричмонд
Пенсионер в Городце поджег сожительницу на глазах у внука

В Городце 70-летний пенсионер поджег свою сожительницу прямо на глазах у внука. Об этом в четверг, 16 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел из-за бытовой ссоры. Пенсионер поругался со своей возлюбленной, в порыве гнева облил ее бензином и поджег на глазах у мальчика, говорится в публикации.

Огонь перекинулся на помещение. 59-летнюю пострадавшую спасли и передали медикам сотрудники регионального МЧС. При этом причиной пожара ведомство, предварительно, назвало поджог. Официального подтверждения насилия со стороны пенсионера не поступало.

— Еще пять человек, в том числе один ребенок, были эвакуированы из здания. Огонь на площади 15 квадратных метров потушили 14 специалистов чрезвычайного ведомства, — говорится в публикации пресс-службы управления МЧС по Нижегородской области.

Похожий случай произошел в начале июня. Уроженец Ивановской области облил бензином ноги жительницы подмосковной деревни Супонево, а затем поджег их.