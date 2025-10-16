Ричмонд
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал сотрудник предприятия

Производственное предприятие в Шебекино подверглось атакам семи БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с заявлением, что в результате удара украинского БПЛА в Шебекино пострадал сотрудник предприятия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, производственное предприятие было атаковано семью беспилотниками противника. В результате удара одного из них ранения получил сотрудник.

«Мужчина с баротравмой доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. На территории предприятия повреждены складские помещения, спецтехника и оборудование», — говорится в его публикации.

Напомним, ранее Вячеслав Гладков сообщал о ранении, которое получил житель села Красный Октябрь при атаке со стороны ВСУ.

