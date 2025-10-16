В Курской области часть регионов осталась без света из-за атаки ВСУ

По словам Хинштейна, удары были преднамеренными и нацелены именно на гражданские объекты. «Преступные удары по мирным объектам энергетики демонстрируют всю подлость киевского режима. ВСУ делают все, чтобы навредить нашим людям и посеять панику. Но мы никогда не оставим жителей в трудную минуту — врагу не удастся нас запугать и поставить на колени!» — отметил губернатор в сообщении.