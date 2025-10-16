В Санкт-Петербурге арестовали ещё двух участников группы за песни Noize MC

Орлов, в свою очередь, отметил, что концерт был спонтанным, и группа якобы не знала, что нужно согласовывать его с властями. Он также добавил, что встречается с вокалисткой группы Дианой Логиновой (псевдоним Наоко), и сообщил, что сам пришёл в полицию после её задержания.