В Санкт-Петербурге арестовали ещё двух участников группы за песни Noize MC

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест двум музыкантам группы Stoptime, исполнявшей песни репера Noize MC* и других признанных иноагентами артистов. Об этом сообщила пресс-служба городских судов.
Задержанными стали барабанщик группы Владислав Леонтьев, арестованный на 13 суток, и гитарист Александр Орлов, который получил арест на 12 суток. Леонтьев заявил, что он был приглашён друзьями на уличное выступление и не ожидал, что оно привлечёт большое количество людей.
Орлов, в свою очередь, отметил, что концерт был спонтанным, и группа якобы не знала, что нужно согласовывать его с властями. Он также добавил, что встречается с вокалисткой группы Дианой Логиновой (псевдоним Наоко), и сообщил, что сам пришёл в полицию после её задержания.
Защита музыкантов пыталась добиться прекращения дела, но суд решил продолжить производство. Ранее 16 октября арестовали Наоко, признав её виновной в организации массового мероприятия без согласования с властями.
Ранее сообщалось, что судебные приставы приступили к взысканию штрафа в размере 50 тысяч рублей с рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев*) за обвинение в дискредитации Вооруженных сил РФ.
* Физическое лицо, внесённое в России в список иностранных агентов.