Арестован начальник миграционного отдела полиции в Кстове

В сентябре полицейский не привлек иностранца к ответственности и не пресек его незаконное пребывание на территории России. Хотя знал, что он, согласно сведениям базы МВД, представлял угрозу обороноспособности и безопасности государства. Следователи СК завели уголовное дело (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Решением суда фигурант отправился в СИЗО. Сотрудники регионального УФСБ устанавливают иные эпизоды преступной деятельности должностного лица и его возможных соучастников. В пресс-службе полицейского главка заверили, что в случае подтверждения вины сотрудника ОМВД России «Кстовский» уволят. Также он понесет заслуженное наказание, а его руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.