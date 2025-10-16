Ричмонд
В Самаре иномарка сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

Пожилой водитель в Самаре сбил пешеходов на улице Вилоновской.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре женщина с ребенком попали под колеса машины. ДТП произошло 16 октября около 18.45 в Ленинском районе. 64-летний мужчина за рулем Kia Sportage ехал по улице Вилоновской.

«Напротив дома № 10 не уступил дорогу», — прокомментировала пресс-служба регионального МЧС.

Иномарка сбила 40-летнюю женщину и 8-летнего мальчика, их госпитализировали с места аварии.

Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии. Они обеспечили проезд транспорта на этом участке дороги.

Ранее в Самаре 42-летний мужчина пострадал в аварии с автомобилями Geely и LADA Granta.