В Самаре иномарка сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

В Самаре женщина с ребенком попали под колеса машины. ДТП произошло 16 октября около 18.45 в Ленинском районе. 64-летний мужчина за рулем Kia Sportage ехал по улице Вилоновской.
«Напротив дома № 10 не уступил дорогу», — прокомментировала пресс-служба регионального МЧС.
Иномарка сбила 40-летнюю женщину и 8-летнего мальчика, их госпитализировали с места аварии.
Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии. Они обеспечили проезд транспорта на этом участке дороги.
Ранее в Самаре 42-летний мужчина пострадал в аварии с автомобилями Geely и LADA Granta.