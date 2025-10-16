Анонс новых переговоров России и США и надежды на встречу с Зеленским: о чем два часа говорили Путин и Трамп

Телефонный разговор Путина и Трампа длился почти два часа.
Сегодня, 16 октября, состоялся первый за последние два месяца телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Переговоры продолжались почти два часа.
Американский лидер охарактеризовал беседу как весьма продуктивную. Стороны договорились о проведении личной встречи в Будапеште. Кроме того, Трамп выразил надежду на проведение переговоров между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Главные заявления сторон — в материале URA.RU.
Заявления Трампа.
Разговор был очень продуктивным.
Трамп заявил, что в разговоре с Путиным был достигнут значительный прогрессФото: Official White House / Shealah Craighead.
В своей соцсети Truth Social Трамп отметил, что разговор с Путиным был очень продуктивным. По его словам, во время беседы был достигнут значительный прогресс по украинском конфликту. Он также выразил надежду на дальнейшее продвижение переговорного процесса.
Путин поздравил Трампа с достижением мира на Ближнем Востоке.
Президент США рассказал, что российский лидер поздравил его и Соединенные Штаты с достижением мира на Ближнем Востоке. Путин назвал это событие великим достижением, о котором мечтали веками. Трамп, в свою очередь, выразил уверенность, что успехи в урегулировании ближневосточного конфликта окажут положительное влияние на переговоры по прекращению противостояния между Россией и Украиной.
Лидеры России и США обсудили перспективы торговых отношений.
Главы государств также обсудили перспективы двусторонней торговли. Трамп отметил, что обе стороны заинтересованы в восстановлении экономических отношений после завершения конфликта на Украине.
Путин поблагодарил жену Трампа за помощь украинским детям.
Путин выразил надежду на то, что Мелания Трамп будет продолжать помогать пострадавшим от конфликта детямФото: Official White House Photo / Andrea Hanks.
Дональд Трамп заявил, что во время разговора президент России выразил благодарность его супруге Мелании за внимание к украинским детям, пострадавшим в результате конфликта. По его словам, Владимир Путин также выразил надежду на продолжение этой деятельности.
Стороны договорились о проведении встречи советников высокого уровня.
Среди достигнутых договоренностей президент США назвал проведение встречи советников высокого уровня на следующей неделе. Американскую делегацию на ней возглавит государственный секретарь Марко Рубио. Место проведения встречи будет определено позже.
Личная встреча Путина и Трампа в Будапеште.
Президент США также заявил о планах провести личную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште для обсуждения путей завершения конфликта на Украине. Кроме того, Трамп сообщил, что завтра встретится с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете для обсуждения результатов переговоров с Путиным и дальнейших шагов по урегулированию конфликта.
Заявления Белого дома.
Трамп верит во встречу Путина и Зеленского.
В Белом доме заявили, что Трамп все также хочет решить конфликт на УкраинеФото: Сергей Русанов.
В Белом доме сообщили, что Трамп рассматривает возможность прямых переговоров между Путиным и Зеленским и продолжит консультации по этому поводу. При этом в администрации США отказались отвечать на вопрос о том, согласился ли российский лидер принять в потенциальном трехстороннем саммите Зеленского и Трампа.
Разговор прошел продуктивно.
Белый дом подтвердил, что телефонный разговор между президентами России и США прошел продуктивно и в конструктивном ключе. В администрации США отметили, что президенты обсудили широкий круг вопросов, связанных с ситуацией на Украине и возможностями для дипломатического урегулирования конфликта.
Трамп по-прежнему хочет решить конфликт на Украине.
Также в администрации США подчеркнули, что Трамп сохраняет полную приверженность содействию урегулированию конфликта на Украине. Он лично заинтересован в поиске дипломатических решений.
Заявления России.
Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что состоявшийся телефонный разговор между Путиным и Трампом носил конструктивный и позитивный характер. По его словам, в ходе него были определены четкие дальнейшие шаги по урегулированию ситуации на Украине. Он также подчеркнул, что в ближайшее время ожидается проведение очередного саммита Россия — США.