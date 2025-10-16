Анонс новых переговоров России и США и надежды на встречу с Зеленским: о чем два часа говорили Путин и Трамп

Президент США рассказал, что российский лидер поздравил его и Соединенные Штаты с достижением мира на Ближнем Востоке. Путин назвал это событие великим достижением, о котором мечтали веками. Трамп, в свою очередь, выразил уверенность, что успехи в урегулировании ближневосточного конфликта окажут положительное влияние на переговоры по прекращению противостояния между Россией и Украиной.