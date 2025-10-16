Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области погиб военкор РИА Новости Иван Зуев

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области, его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.

Источник: © РИА Новости

Иван умер при выполнении журналистского задания из-за удара украинского беспилотника.

Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента.

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Коллектив медиагруппы «Россия сегодня» приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана. Вместе с тем желаем скорейшего выздоровления нашему коллеге Юре.

От рук киевского режима также погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.