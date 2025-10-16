В Запорожской области погиб военкор РИА Новости Иван Зуев

Иван умер при выполнении журналистского задания из-за удара украинского беспилотника.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему была объявлена благодарность президента.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Коллектив медиагруппы «Россия сегодня» приносит искренние соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими Ивана. Вместе с тем желаем скорейшего выздоровления нашему коллеге Юре.
От рук киевского режима также погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.