Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин открыто сказал Трампу, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя

Президент России Владимир Путин открыто заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что поставки Украине ракет «Томагавк» не изменят ситуацию на поле боя, но серьезно навредят отношениям между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Путин заявил, что поставки ракет нанесут ущерб отношениям США и России.

Президент России Владимир Путин открыто заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что поставки Украине ракет «Томагавк» не изменят ситуацию на поле боя, но серьезно навредят отношениям между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Путин подчеркнул в разговоре с Трампом, что передача Украине “Томагавков” не повлияет на ситуацию на фронте, однако нанесет ущерб отношениям наших стран», — заявил Ушаков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Сегодня, 16 октября, прошел первый за два месяца телефонный разговор между Путиным и Трампом. Переговоры длились почти два часа. В ходе беседы американский лидер назвал продуктивными. Стороны договорились о личной встрече в Будапеште, а также обсудили возможность переговоров между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше