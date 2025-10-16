Путин открыто сказал Трампу, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя

Путин заявил, что поставки ракет нанесут ущерб отношениям США и России.
Президент России Владимир Путин открыто заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что поставки Украине ракет «Томагавк» не изменят ситуацию на поле боя, но серьезно навредят отношениям между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Путин подчеркнул в разговоре с Трампом, что передача Украине “Томагавков” не повлияет на ситуацию на фронте, однако нанесет ущерб отношениям наших стран», — заявил Ушаков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Сегодня, 16 октября, прошел первый за два месяца телефонный разговор между Путиным и Трампом. Переговоры длились почти два часа. В ходе беседы американский лидер назвал продуктивными. Стороны договорились о личной встрече в Будапеште, а также обсудили возможность переговоров между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.