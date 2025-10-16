Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский заявляли о поддержке Украиной террористических группировок в Сахаро-Сахельском регионе Африки и привлечении боевиков из этого региона для участия в конфликте на стороне ВСУ. Российские власти фиксируют попытки вербовки боевиков и взаимодействие украинской стороны с международными террористическими организациями.