Награждённый Путиным военкор РИА «Новости» Зуев погиб от удара украинского дрона

Зуев в течение нескольких лет работал в РИАН, в марте ему была объявлена благодарность президента России. Войткевич много лет является сотрудником агентства, он не раз освещал события в горячих точках. Он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.