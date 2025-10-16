Ричмонд
Награждённый Путиным военкор РИА «Новости» Зуев погиб от удара украинского дрона

Военный корреспондент РИА «Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания. О случившемся говорится в публикации агентства.

Источник: Life.ru

Уточняется, что Зуев скончался в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины. Кроме того, ранения получил военкор Юрий Войткевич.

Зуев в течение нескольких лет работал в РИАН, в марте ему была объявлена благодарность президента России. Войткевич много лет является сотрудником агентства, он не раз освещал события в горячих точках. Он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил о гибели фотожурналиста Антони Лалликана в зоне боевых действий в Донбассе. Утверждается, что 38-летний француз сопровождал вооружённые формирований Украины на линии соприкосновения.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

