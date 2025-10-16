В США Путина не поздравили с днем рождения, но предложили встречу в Будапеште: заявления Ушакова 16 октября

Ушаков сообщил, что телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся во второй половине дня по инициативе российской стороны. Это уже восьмой по счету телефонный контакт лидеров. По словам помощника президента, беседа была продолжительной — почти два с половиной часа. Она носила содержательный характер и при этом была откровенной и доверительной.