Казахстанский футболист Диас Тулеу умер в возрасте 19 лет

Спортсмен выступал за команду «Хан-Тенгри».

Источник: Аргументы и факты

Футболист из Казахстана Диас Тулеу умер на 20-м году жизни. О трагическом происшествии сообщила пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

Спортсмен выступал за команду «Хан-Тенгри». В ходе матча ему внезапно стало плохо, после чего он лег на газон. Пострадавшего эвакуировали с поля на носилках.

«Казахстанская федерация футбола с глубоким прискорбием восприняла известие о безвременной кончине нападающего клуба “Хан-Тенгри” Диаса Тулеу. Несмотря на свой юный возраст, Диас выделялся своей страстью к футболу и выдающимся талантом. Его ранний уход из жизни — невосполнимая утрата», — указано в распространенном заявлении федерации.

Для проведения расследования инцидента в Алма-Ату, где происходил матч, направляются генеральный секретарь организации Давид Лория и руководитель дирекции по проведению соревнований среди профессиональных клубов Бахытжан Пазылхаир. Планируется создание специальной комиссии, которая займется расследованием обстоятельств случившегося во взаимодействии с компетентными органами.

Диас Тулеу был воспитанником футбольного клуба «Кайрат».

Ранее в Китае футболист Асамоа сломал шею во время матча.