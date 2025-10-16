Трамп и Путин проведут личную встречу в стране, критикующей Киев: где расположена Венгрия. Карта

Ключевой момент в истории города наступил 17 ноября 1873 года, когда три отдельных города — Буда, Обуда и Пешт — официально объединились в один, получив имя Будапешт. В рамках Австро-Венгерской монархии город пережил невиданный расцвет: были построены великолепные проспекты (включая внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО проспект Андраши), возведено грандиозное здание Парламента и запущено первое в континентальной Европе метро. XX век стал для Будапешта временем тяжелых испытаний. Он стал свидетелем революции 1956 года, а во время Второй мировой войны в городе произошла одна из самых кровопролитных осад, превратившая его центральные районы в руины. Освобождение в 1945 году советскими войсками на десятилетия определило его место в социалистическом лагере, но даже в этот период Будапешт сохранял ауру «самого веселого барака» в Восточной Европе.