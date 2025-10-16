Die Zeit: Германия хочет конфисковать 720 млн евро у российского банка

Банк, название которого не раскрывается, попал под санкции ЕС.
Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне начал производство против одного из российских банков по запросу Генеральной прокуратуры Германии. Суд намерен рассмотреть вопрос о конфискации более 720 млн евро, замороженных в немецком банке после введения санкций Евросоюза.
Как сообщает издание Die Zeit, что банк, название которого не раскрывается, попал под санкции ЕС в июне 2022 года. Его активы на счетах во Франкфурте-на-Майне были заблокированы. Представители суда подчеркнули, что вскоре после этого «неизвестные ответственные лица» кредитной организации попытались вывести замороженные средства, однако операция была остановлена. «Было предпринято неудачное действие по распоряжению активами, подпадающими под санкции», — говорится в заявлении суда.
В результате Генпрокуратура ФРГ инициировала уголовное производство по подозрению в попытке нарушить запрет на использование замороженных средств. Власти Германии намерены передать сумму в размере более 720 млн евро в доход государственной казны. В настоящее время суд готовит слушание по существу дела, но дата заседания пока не назначена. В пресс-релизе суда отмечается, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из результатов разбирательства и представленных сторонами доказательств.