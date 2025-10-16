Die Zeit: Германия хочет конфисковать 720 млн евро у российского банка

Как сообщает издание Die Zeit, что банк, название которого не раскрывается, попал под санкции ЕС в июне 2022 года. Его активы на счетах во Франкфурте-на-Майне были заблокированы. Представители суда подчеркнули, что вскоре после этого «неизвестные ответственные лица» кредитной организации попытались вывести замороженные средства, однако операция была остановлена. «Было предпринято неудачное действие по распоряжению активами, подпадающими под санкции», — говорится в заявлении суда.