Балицкий выразил соболезнования родным погибшего военкора Зуева

По словам Балицкого, журналисты работали в Запорожской области с первых дней возвращения региона в состав России. «Приношу глубокие соболезнования родным и близким, коллегам, друзьям и всем, кто знал Ивана лично. Скорейшего восстановления Юрию», — написал он в обращении. Глава региона отметил, что знает погибшего и раненого лично, и охарактеризовал их как людей чести, самоотверженных и патриотичных. Он подчеркнул, что удар был нанесен по группе журналистов, которые рассказывают правду о событиях на линии фронта и ежедневно подвергаются опасности рядом с военными.