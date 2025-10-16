Умер актер из сериала «Великолепный век» Ариф Эркин Гюзельбейоглу

Ариф Эркин Гюзельбейоглу начал свою актерскую карьеру в 15 лет, играя в театре. Впоследствии он снялся во многих фильмах и сериалах. Параллельно с актерской деятельностью он более 30 лет работал архитектором в мэрии Стамбула.