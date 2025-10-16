Умер актер из сериала «Великолепный век» Ариф Эркин Гюзельбейоглу

Турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу, известный по сериалу «Великолепный век», скончался в возрасте 90 лет. О его смерти сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на сына артиста. Причина смерти не называется.
Известно, что в сентябре этого года актер отметил свой 90-летний юбилей.
Ариф Эркин Гюзельбейоглу начал свою актерскую карьеру в 15 лет, играя в театре. Впоследствии он снялся во многих фильмах и сериалах. Параллельно с актерской деятельностью он более 30 лет работал архитектором в мэрии Стамбула.
В сериале «Великолепный век» актер сыграл роль чиновника Пири Мехмета-паши.
Похороны артиста пройдут в Стамбуле в субботу.
Ранее сообщалось, что умер вокалист и бас-гитарист британской рок-группы Moody Blues Джон Лодж.