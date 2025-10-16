Награжденный Путиным военкор погиб от украинского дрона: биография Ивана Зуева и реакция на его смерть

Журналист погиб в результате удара БПЛА.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области в результате целевого удара украинского беспилотника. Второй журналист, Юрий Войткевич, получил тяжелое ранение. Профессионализм Зуева отмечали ведомственными и государственными наградами. В марте журналисту объявили благодарность президента России Владимира Путина. В агентстве заявили, что это уже третий случай гибели сотрудника редакции «от рук киевского режима». Подробнее — в материале URA.RU.
Журналист погиб от удара дрона ВСУ.
В результате атаки украинского беспилотника на запорожском направлении погиб военкор РИА Новости Иван Зуев. Трагедия произошла во время выполнения редакционного задания. В этом же инциденте серьезное ранение получил его коллега, журналист Юрий Войткевич. О гибели сотрудника сообщило само информагентство.
Биография Ивана Зуева: от Урала до Донбасса, путь длиною в 10 лет.
РИА Новости опубликовало вехи биографии погибшего журналиста. Иван Зуев родился в Новосибирске 26 мая 1986 года и пришел в журналистику в 2008-м, начиная карьеру в уральских СМИ вместе с другом Ростиславом Журавлевым, также позднее погибшим на СВО. Его первая командировка на Донбасс состоялась в июле 2014 года, где он освещал события с самой границы. С февраля 2022 года Зуев работал в зоне СВО, освещая взятие Волновахи и окружение Мариуполя. С апреля 2023 года он был военкором РИА Новости в Донецке, работая на авдеевском и угледарском направлениях, многократно попадал под обстрелы, фиксируя преступления ВСУ. Летом 2024 года он около часа продолжал работу под непрекращающейся атакой дронов-камикадзе.
Зуев и Войткевич: награжденные военкоры.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, и его профессиональные заслуги были отмечены государственными и ведомственными наградами. В марте 2025 года ему была объявлена благодарность от президента России. Юрий Войткевич — опытный журналист, долгое время освещавший конфликты в горячих точках. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
РИА Новости теряет третьего журналиста: реакция Дмитрия Киселева.
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал Зуева «мужественным, смелым и талантливым журналистом», который погиб смертью храбрых. Он подчеркнул, что в агентстве позаботятся о семье погибшего и сохранят о нем память. Киселев также отметил, что Зуев стал третьим военкором РИА, погибшим в зоне СВО после Андрея Стенина (2014) и Ростислава Журавлева (2023).
Соболезнования коллег: Зуева называют героем нашего времени.
Коллектив медиагруппы «Россия сегодня» выразил глубокие соболезнования родным Зуева и пожелал скорейшего выздоровления Войткевичу. Известный военкорский проект WarGonzo в своем telegram-канале описал Зуева как «добродушного и честного парня», с которым неоднократно пересекался в зоне СВО. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал погибшего и раненого «людьми чести, самоотверженными и патриотичными».
Захарова: При попустительстве «цивилизованных» Киев убивает корреспондентов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гибель журналистов РИА Новости произошла при попустительстве западных стран. «Журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма… При абсолютном попустительстве со стороны так называемых “цивилизованных” Банковая убивает корреспондентов», — сказала она. Захарова выразила соболезнования родным и близким Ивана Зуева и пожелала скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу.
В Госдуме требуют статуса ветерана боевых действий для военкоров.
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким охарактеризовала Зуева как человека «великого мужества» и профессионала, который «лез в самую остроту событий». Парламентарий заявила, что военкоры достойны получения статуса ветерана боевых действий, и назвала их «героями нашего времени».
Политики видят в гибели журналиста попытку Киева задушить правду.
Сенатор Сергей Перминов расценил гибель Зуева как попытку Киева блокировать объективную информацию с линии соприкосновения. «Злоба и бессилие — истинные причины поведения киевского режима», — заявил он. Сенатор Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале подчеркнул героизм работы военкоров: «Без них никто бы не знал всей правды об СВО».