Награжденный Путиным военкор погиб от украинского дрона: биография Ивана Зуева и реакция на его смерть

РИА Новости опубликовало вехи биографии погибшего журналиста. Иван Зуев родился в Новосибирске 26 мая 1986 года и пришел в журналистику в 2008-м, начиная карьеру в уральских СМИ вместе с другом Ростиславом Журавлевым, также позднее погибшим на СВО. Его первая командировка на Донбасс состоялась в июле 2014 года, где он освещал события с самой границы. С февраля 2022 года Зуев работал в зоне СВО, освещая взятие Волновахи и окружение Мариуполя. С апреля 2023 года он был военкором РИА Новости в Донецке, работая на авдеевском и угледарском направлениях, многократно попадал под обстрелы, фиксируя преступления ВСУ. Летом 2024 года он около часа продолжал работу под непрекращающейся атакой дронов-камикадзе.