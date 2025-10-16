Орбан подтвердил подготовку к саммиту России и США

Орбан: подготовка к саммиту США — Россия идет полным ходом.
В Венгрии активно ведется подготовка к предстоящему саммиту между Россией и Соединенными Штатами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
«Разговаривал по телефону с президентом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США и России идет полным ходом» — написал Орбан в соцсети Х.
Орбан также отметил, что Венгрия — это остров мира. Тем самыми Орбан вновь подтвердил, что его страна готова стать площадкой для беседы двух лидеров.