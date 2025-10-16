Дроны ВСУ атаковали муниципалитеты Белгородской области, погиб мужчина

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 октября Вооружённые силы Украины нанесли удары по подстанциям в Курской области. Часть города и пригород Рыльска, а также слобода Белая остались без электроснабжения. На месте происшествия работают аварийные службы и специалисты энергокомпаний. Электричество в Рыльске уже восстановлено почти полностью, за исключением нескольких многоквартирных домов, где продолжаются ремонтные работы. По предварительным данным, пострадавших нет.