Дептранс: Крупное ДТП на СВХ затруднило движение в сторону шоссе Энтузиастов

На Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе станции МЦК «Измайлово» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.
По информации ведомства, на месте аварии работают оперативные городские службы. Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших в данный момент уточняются.
— Движение в сторону шоссе Энтузиастов затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.
В этот же день в Щербинке, расположенной в Новой Москве, произошло сразу две массовые аварии. В совокупности в ДТП приняли участие 15 автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека. К авариям привело обледенение дорог.
Ранее на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова в Уфе произошла авария с участием 12 автомобилей, в том числе двух грузовиков. В результате ДТП несколько человек погибли, пострадавших доставили в медицинские учреждения.