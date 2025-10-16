Россия пообещала Киеву возмездие за убийство российского военкора

Иван Зуев стал третьим военным корреспондентом РИА Новости, погибшим в зоне СВО — ранее в конфликте погибли Андрей Стенин (2014) и Ростислав Журавлев (2023). Журналист освещал события на Донбассе с 2014 года, неоднократно попадал под обстрелы и был отмечен государственными наградами. В агентстве подчеркивают, что трагедия произошла во время выполнения редакционного задания в Запорожской области.